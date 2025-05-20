Суд взыскал более 1,3 миллиона рублей в пользу Тутберидзе из‑за залитого жилья

Таганский районный суд Москвы частично удовлетворил иск заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе к государственному бюджетному учреждению города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов.

Слушания прошли во вторник, 20 мая. Тутберидзе требовала возмещение имущественного ущерба от залива жилья.

— Иск удовлетворить частично. Взыскать с ГБУ города Москвы «ЭВАЖД» в пользу Этери Тутберидзе сумму ущерба — 1 247 929,16 рублей, компенсацию морального вреда — 20 000 р., расходы на оценку ущерба и на оплату юридических услуг в сумме — 46 450,38 р., по уплате государственной пошлины — 2 993 р.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московском городском суде через Таганский районный суд города Москвы в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме, — говорится в решении суда.

Под руководством Тутберидзе олимпийскими чемпионками стали фигуристки Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова, серебряными призёрами Олимпийских игр — Евгения Медведева, Александра Трусова, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов.