Александра Трусова вышла в свет с округлившимся животом

Александра Трусова долгое время отмалчивалась на фоне слухов о беременности. Фигуристка постила опровергающие пляжные фото, которые намекали на то, что ее фигура ничуть не изменилась. Однако прошло время, и спортсменка-таки подтвердила свое недвусмысленное положение.

А сегодня Трусова появилась на светском мероприятии с заметно округлившимся животом. Вместе с Сашей прибыл ее супруг и коллега Макар Игнатов. Пара не пряталась от фотографов и охотно позировала перед камерами. Трусова предстала в длинной черной юбке и коротком белом жакете. Образ дополнила сумочка на цепочке. Макар облачился в классический костюм, белую рубаху и кеды. Кадры с супругами публикует телеграм-канал Peopletalk.

Слухи о беременности Трусовой распространились в конце прошлого года. Сначала Александра перестала исполнять фирменные прыжки, а затем и вовсе появлялась на ледовых мероприятиях. Яна Рудковская тогда говорила, что все ограничения связаны с рекомендациями врачей, никаких подробностей продюсер не раскрывала.

Позднее новость о беременности все-таки была объявлена. В начале апреля Александра раскрыла пол малыша — она ждет мальчика.