Хабиб подверг критике новое увлечение Махачева

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов раскритиковал новое увлечение бойца Ислама Махачева, который в 2025 году отказался от пояса в легком весе.

Россиянин репостнул фото своего соотечественника, передвигающегося по горной местности на мотобайке эндуро.

«Мне это не нравится», — написал Нурмагомедов.

Махачев отказался от титула UFC для того, чтобы перейти в полусредний вес, где он проведет поединок с новым чемпионом дивизиона Джеком Деллой Маддаленой. Дата и время их поединка будут объявлены позднее.

11 мая Маддалена завоевал титул, одержав победу над американцем Белалом Мухаммадом. Сразу после боя и он, и Махачев выразили готовность провести поединок.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.