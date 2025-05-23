Журова отреагировала на потерю Россией победы в медальном зачете ОИ в Сочи

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на то, что Россия окончательно потеряла победу в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ее слова приводит «Чемпионат».

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«На Западе это будут раскручивать и лишний раз пытаться поднять тематику допинга, которая уже давно не стоит на повестке дня», — заявила Журова.

Она подчеркнула, что России хотят напомнить о допинговых проблемах.

Россия лишилась победы в медальном зачете Олимпиады 22 мая. Причиной стало то, что последняя судебная инстанция — Федеральный суд Швейцарии — отклонила апелляцию биатлониста Евгения Устюгова на аннулирование результатов.

В связи с этим сборная России в составе Устюгова, Алексея Волкова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина лишилась золота в мужской эстафете. Таким образом, на данный момент в медальном зачете отечественной команды на Играх-2014 10 золотых медалей, а значит россияне уступили лидерство Норвегии, у которой 11 золотых наград.