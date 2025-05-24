Бывший министр спорта России усомнился в существовании Родченкова

Бывший министр спорта России Павел Колобков усомнился в существовании бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Слова экс-функционера приводит «ВсеПроСпорт».

«А Родченков вообще существует ли сейчас? Очень сомневаюсь в этом. С 2014 года его нигде не видели. Последний раз мы видели в интернете сомнительное видео, в котором предположительно был Родченков, но узнать его было невозможно», — посчитал Колобков.

Кроме того, бывший министр выразил сожаление в связи с тем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) приняли в расчет базу данных Родченкова. В 2015 году он сбежал в США, где запросил политическое убежище. После этого Родченков передал копию базы данных LIMS и дал показания, в которых утверждал о наличии в России государственной системы поддержки допинга.

На основе этих показаний WADA провело расследование. В результате в 2019 году агентство наложило санкции на российский спорт. Россия была отстранена от крупных турниров на четыре года, а также лишена права их проведения. Российское антидопинговое агентство также было лишено статуса соответствия. Впоследствии часть дел против российских спортсменов была закрыта, а санкции к ним — не применены.