Именитый тренер стал свидетелем расправы над бывшим советником Януковича

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне и его жена модель Карла Перейра стали свидетелями расправы над бывшим советником четвертого президента Украины Виктора Януковича Андреем Портновым. Об этом сообщает El Espanol.

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На церемонии MF Talent and Innovation Awards супруга именитого тренера рассказала о трудном времени и призвала заботиться о детях и защищать их. Она также попросила проявить большое уважение к пострадавшим семьям.

EFE: в Портнова выстрелили как минимум девять раз

«Да, мы были там [на месте происшествия]. Это очень деликатный вопрос, и я стараюсь относиться к этой теме с большим уважением», — рассказала модель.

Утром 21 мая в Андрея Портнова стреляли в Испании. Предположительно, в него выпустили пять пуль из-за спины возле элитной Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть, поскольку обнаружили травмы, несовместимые с жизнью.