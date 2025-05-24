Автомобиль чемпиона России по футболу остановила ДПС

Сотрудники ДПС остановили автомобиль полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова на выезде со стадиона после чемпионского матча с "Динамо" (3:0). Сообщается, что игрок вышел из машины и тут же начал кому-то звонить. Предварительно, 22-летний футболист перед тем, как сесть за руль, выпил шампанского в раздевалке.

Позднее появилась информация, что игрока отпустили - за руль села девушка, которая сопровождала Никиту.

Напомним, сегодня, 24 мая, "Краснодар" в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги выиграл у московского "Динамо" со счётом 3:0 и впервые в истории стал чемпионом России. Кривцов вышел на поле на 59-й минуте и отличился забитым голом на 82-й минуте, сделав на тот момент счёт 2:0.