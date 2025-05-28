Олимпийский чемпион дал совет новому президенту МОК

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о новом президенте МОК Кирсти Ковентри.

«Для Кирсти Ковентри было бы неплохо начать с того, чтобы снять санкции со всего российского спорта или с его значительной части. Возможно, там есть даже внутренние договоренности», – приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

В марте главой Международного Олимпийского Комитета была избрана Кирсти Ковентри. Официально она сменит Томаса Баха в июне.

За свою спортивную карьеру Кирсти завоевала семь олимпийских медалей в плавании, включая две золотые на дистанции 200 метров на спине в 2004 и 2008 годах.