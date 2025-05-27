Ягудин стал заместителем гендиректора букмекерской компании

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал заместителем генерального директора букмекерской компании FONBET, сообщает пресс-служба компании.

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Он будет курировать направление по работе с социальными и благотворительными инициативами, а также участвовать в реализации новых спортивных проектов. Особый акцент будет сделан на развитие адаптивного и массового спорта, а также создание доступной спортивной среды.

В компании отметили, что с 2022 года Ягудин был амбассадором благотворительной программы ДоброFON и участвовал в реализации различных проектов. Особенно значимой стала его роль в популяризации адаптивного спорта. Олимпийский чемпион ежегодно поддерживает инклюзивные соревнования по футболу «Стальная Воля» и Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея, проводя мастер-классы и встречи с участниками.

Сразу после вступления в должность Ягудин планирует участие в нескольких крупных проектах. Например, в мае он присоединится к проекту «Вызов», направленному на строительство спортивных площадок для занятий адаптивным спортом.

«Долго думать над предложением не пришлось, мы быстро обсудили предстоящую работу и те направления, которыми я буду заниматься. Привыкнуть к новой роли без сомнения поможет не только спортивный опыт, но и мое многолетнее участие в благотворительной программе ДоброFON в качестве амбассадора», — сказал Ягудин.

По его словам, FONBET много делает для развития российского спорта, продвижения адаптивного спорта, помощи ветеранам и талантливым спортсменам, а также реализации важных социальных проектов.

Управляющий акционер FONBET Валентин Голованов подчеркнул, что компания стремится быть примером социальной ответственности бизнеса.

«Социальная ответственность бизнеса должна выражаться не просто в словах и уплате обязательных налоговых и иных платежей, а в добровольном, системном и осмысленном участие в социально-культурной жизни России. Ягудин разделяет с нами это видение и является нашим единомышленником, поэтому мы совместно приняли решение о расширении нашего партнерства», — считает он.

За последние годы компания реализовала более 300 социально значимых проектов. Вложения в социальное направление в 2024 году составили более 1,5 млрд рублей, а в текущем году компания планирует удвоить эту сумму.