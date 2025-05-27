РУСАДА осуждает проведение «Олимпиады на стероидах»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) осуждает проведение соревнований Enhanced Games, также известных под неформальным названием «Олимпиада на стероидах», отметив, что участие в них противоречит принципам чистого спорта.

Первые такие соревнования пройдут в мае 2026 года в Лас‑Вегасе (США).

— Российское антидопинговое агентство выражает глубокую обеспокоенность в связи с объявлением о проведении в мае 2026 года в Лас‑Вегасе (США) так называемых Enhanced Games («Расширенные игры»). РУСАДА полностью поддерживает позицию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и разделяет мнение о недопустимости подобных инициатив, угрожающих здоровью спортсменов и подрывающих принципы честного спорта. Опасная концепция Enhanced Games направлена на оправдание использования веществ, улучшающих спортивные результаты и запрещённых в спорте, под предлогом зрелищности. Такие соревнования представляют прямую угрозу здоровью спортсменов и наносят непоправимый вред репутации спорта. Международная спортивная практика показала, что применение допинга может приводить к тяжёлым, а порой и фатальным последствиям. РУСАДА подчёркивает: участие в подобных мероприятиях несовместимо с принципами чистого спорта. Спортсмены, выбравшие путь сознательного допинга, подвергают риску не только свое здоровье и репутацию, но и подают опасный пример молодёжи, подрывая усилия спортивных организаций и правительств стран, направленные на воспитание здорового поколения, ориентированного на честную конкуренцию, дисциплину и уважение к себе и другим. РУСАДА подтверждает свою готовность сотрудничать с международными партнёрами в рамках координации действий по информационному сопровождению, тестированию и правовой оценке последствий участия в подобных проектах. Настоящий спорт — это сила духа, дисциплинированный труд и чистота соревнований, и мы намерены всеми средствами защищать эти идеалы, — говорится в сообщении пресс‑службы РУСАДА.

Турнир будет включать соревнования по легкой атлетике, плаванию и силовым видам спорта. Организаторы мероприятия заявили, что спортсмены, которым будет разрешено использовать допинг, будут находиться под наблюдением независимых медицинских специалистов.