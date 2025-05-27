Путин проведет Совет по спорту

Президент России Владимир Путин 28 мая по видеосвязи проведет заседание Совета по спорту. Оно будет посвящено вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, сообщает пресс-служба Кремля.

"Среди тем для обсуждения: повышение доступности занятий адаптивной физической культуры и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов боевых действий - участников СВО; изменения в законодательстве в сфере реабилитации и абилитации инвалидов и новые возможности, которые создаются благодаря этим изменениям; качество протезно-ортопедической помощи, оказываемой людям с ограниченными возможностями здоровья; решение проблемы дефицита кадров в сфере адаптивного спорта", - говорится в сообщении.

Будут презентованы объекты в разных регионах России, где созданы условия для занятий адаптивной физической культурой и спортом.