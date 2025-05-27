ОКР оспорит решение о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен оспорить в суде решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе рекомендации о недопуске сборной России на Олимпиаду.

В феврале Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила запрет на участие российских национальных команд в международных турнирах. При этом было отмечено: решение по допуску сборной России на Олимпийские игры - 2026 остается прерогативой МОК.

На днях президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что российских хоккеистов на Играх-2026 не будет. А во вторник появились сообщения со ссылкой на пресс-службу МОК, согласно которым рекомендации по недопуску сборной России действительно остались в силе.

В ответ ОКР выступил с официальным заявлением, в котором, в частности, говорится следующее.

"Отстранение российской хоккейной сборной от всех международных соревнований началось еще в 2022 году и юридически никак не связано с решением Международного олимпийского комитета об отстранении Олимпийского комитета России в 2023 году.

В связи с этим юристы ОКР сейчас прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий, а точнее, бездействия МОК. Потому что препятствия, на которые ссылается МОК, устранены и организация об этом официально уведомлена.

Наша позиция простая, нет никаких юридических оснований для отстранения ОКР, все права нашего Национального олимпийского комитета должны быть восстановлены, а российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах, в которых они имеют право участвовать в соответствии со спортивными принципами отбора, включая хоккейный турнир".