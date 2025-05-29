Роднина: Путин сказал правду по делу Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы России Ирина Роднина заявила, что президент России Владимир Путин сказал правду, связав допинговые случаи Камилы Валиевой и Марии Шараповой с нетрадиционной медициной, передает «ВсеПроСпорт».

«Президент страны не обратил внимания, а сказал правду по делу Валиевой. На момент нарушения она была несовершеннолетней спортсменкой. Должны были нести ответственность за это нарушение люди, которые готовили Камилу. А конкретно это врач, тренер, родители. Разбирательств по этому поводу не было», — отметила Роднина.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Дисквалификация Валиевой истекает в декабре 2025 года.

Ранее было названо условие возвращения Валиевой.