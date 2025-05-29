Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев проведет переговоры с министром спорта Сербии Зораном Гайичем и подпишет меморандум о сотрудничестве в рамках рабочей поездки в Белград. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.

"С 31 мая по 1 июня министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев совершит рабочий визит в Сербию, где проведет переговоры с министром спорта Зораном Гайичем и подпишет меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта, - сообщает пресс-служба. - В программе - встречи с руководством Национального олимпийского комитета Сербии, участие в мемориальных мероприятиях и посещение товарищеских волейбольных матчей между сборными двух стран".

Как уточняет пресс-служба, программа визита включает возложение цветов к Вечному огню и Памятнику красноармейцу в Белграде, посещение товарищеских матчей мужских и женских сборных Сербии и России по волейболу, а также переговоры с президентом Национального олимпийского комитета Сербии Божидаром Мальковичем. Встреча будет посвящена вопросам развития двустороннего сотрудничества в спортивной сфере.

Данная поездка продолжает серию рабочих визитов российского министра спорта, направленных на укрепление международных спортивных связей и восстановление в правах российских спортсменов. Ранее Дегтярев посетил с рабочим визитом Венгрию, где провел переговоры с главой МИД республики Петером Сийярто и представителями международных спортивных федераций.

Женские и мужские сборные России и Сербии сыграют в Кубке Первого канала по волейболу в Белграде. 31 мая состоится матч женских сборных, 1 июня сыграют мужские команды. Как ранее сообщал ТАСС генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко, мужская и женская сборные России по волейболу сыграют в конце мая и начале июня товарищеские матчи с национальными командами Сербии в Белграде. Яременко также отметил, что у ВФВ запланированы переговоры, в которых будут участвовать представители Федерации волейбола Сербии и местной телевизионной компании.