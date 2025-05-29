Томасу Баху надели на голову подгузник

Во время мероприятия неизвестный пранкер подошел к экс-главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху и натянул ему на голову памперсы. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах бородатый мужчина тихо подходит к функционеру и, со словами «Счастливого тебе дня рождения», натягивает ему на голову подгузники. Затем снимает их и отходит в сторону.

Бах с недоумением смотрит на него, молчит, проводит ладонью по волосам, стряхивает с них что-то.

Журналисты пояснили, что жесты экс-главы МОК могли быть обусловлены тем, что пранкер натянул ему на голову использованные памперсы. Они добавили, что «так это или нет — будут выяснять охранники Баха, когда допросят» мужчину.

Ранее президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что Томас Бах боится правды и предпочитает тратить средства олимпийской семьи на блокировку нежелательных сообщений, нежели на поддержку спортсменов.

В связи с тем, что «жалкий трус Бах наложил в штаны», заметил глава IBA, он решил подарить ему памперсы.