Фетисов оценил перспективы Овечкина в политике

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о перспективах российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в политике.

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«Он должен сам принять решение. Это вещь непростая, надо полностью отдаваться. Здесь нужно много что уметь. У него есть популярность, всему остальному, если захочет, научится», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, ранее «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением относительно будущего российского нападающего Александра Овечкина, заявив, что информация о возможном завершении карьеры в лиге форвардом явилась ошибкой со стороны сотрудника клуба.