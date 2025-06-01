Во время массовых беспорядков в Париже после победы ПСЖ арестованы 300 человек

Тысячи болельщиков футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) заполнили улицы Парижа в ночь с субботы на воскресенье, чтобы отпраздновать победу своего клуба в финале Лиги чемпионов (ЛЧ). Празднование было омрачено массовыми столкновениями с полицией, поджогами автомобилей и разбитыми витринами магазинов и кафе. Во время беспорядков было арестовано около 300 человек, сообщает AFP.

В Париже сегодня ночью царила атмосфера ликования, болельщики пели, танцевали, сигналили из автомобилей, празднуя первый титул своей команды в ЛЧ.

Одновременно парижская полиция сообщила о беспорядках возле Елисейских полей и стадиона ПСЖ «Парк де Пренс». Там собрались около 48 000 болельщиков, чтобы посмотреть на триумфальный матч против миланского «Интера» на больших экранах.

По данным парижской полиции, 300 человек были арестованы. В основном, это связано с незаконным применением фейерверков и мелким хулиганством.

«Нарушители спокойствия на Елисейских полях пытались спровоцировать инциденты и неоднократно вступали в столкновения с полицией, бросая большие петарды и другие предметы», — заявили в полиции.

Журналисты AFP стали свидетелями того, как полиция применила водомет, чтобы не допустить толпу к Триумфальной арке.

«Мы празднуем победу, но не крушите все подряд в Париже», — обратился футболист ПСЖ Усман Дембеле к болельщикам, передает BFM TV.

В городе были зафиксированы поджоги автомобилей с последующими взрывами. Также пострадали магазины и рестораны.

За пределами Парижа, в Гренобле, автомобиль въехал в празднующих фанатов ПСЖ, двое получили серьезные травмы. Водитель арестован. Источник, близкий к расследованию, указал, что инцидент оказался непреднамеренным.

Офис президента Франции Эммануэля Макрона объявил, что в воскресенье он примет у себя игроков-победителей, чтобы поздравить их. В соцсети X Макрон написал: «Браво, мы все гордимся. Париж сегодня вечером — столица Европы».

Мэр Парижа Анн Идальго также отпраздновала «историческую» победу.