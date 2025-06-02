Валуев объяснил, почему он против пива на стадионах

Депутат Государственной думы Николай Валуев категорично высказался по поводу возможного возвращения пива на российские стадионы.

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«Я против пива на стадионах. Это будет только во вред населению. Чего вдруг захотели вернуть пиво на спортивные объекты?» – приводит слова Валуева «ВсеПроСпорт».

Запрет на продажу пива на российских стадионах был введен в 2005 году. Ограничительные меры были сняты на время матчей чемпионата мира 2018 года.

В 2011 году Валуев был избран депутатом Государственной думы шестого созыва от Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия». Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи.