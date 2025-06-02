Валуев объяснил, почему он против пива на стадионах
Депутат Государственной думы Николай Валуев категорично высказался по поводу возможного возвращения пива на российские стадионы.
«Я против пива на стадионах. Это будет только во вред населению. Чего вдруг захотели вернуть пиво на спортивные объекты?» – приводит слова Валуева «ВсеПроСпорт».
Запрет на продажу пива на российских стадионах был введен в 2005 году. Ограничительные меры были сняты на время матчей чемпионата мира 2018 года.
В 2011 году Валуев был избран депутатом Государственной думы шестого созыва от Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия». Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи.