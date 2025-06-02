Будущее российского спорта начинается со СМИ. Российский медиаменеджер рассказал о поддержке молодых талантов

Главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин выступил на форуме «Masters of Sport: новый старт»

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27 мая 2025 года в Москве прошёл форум предпринимателей индустрии спорта «Masters of Sport: новый старт». Ключевые игроки отрасли обсудили будущее спортивного бизнеса в России, новые медиаформаты, развитие инклюзии и тренды здорового образа жизни. Одним из спикеров мероприятия стал главный редактор спортивного портала «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) Вячеслав Опахин.

В рамках сессии «Как бренды создают легенды: маркетинг в спорте» Опахин поделился подходом «Чемпионата» к продвижению молодых талантов:

Вячеслав Опахин, главный редактор портала «Чемпионат»:

«Мы отсматриваем юношеские турниры, пишем про ярких игроков, стараемся максимально прокачивать бренды молодых спортсменов. Ежегодно проводим премию „Лучший молодой футболист“, рассказываем о надеждах РПЛ, будущих героях. Летом 2024 года мы запустили проект „Наши в Париже“ — и поддержали российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде, несмотря на их нейтральный статус. Болеть за них нужно не только, когда они получают медали, но и когда им сложно».

Форум «Masters of Sport: новый старт» организован FCongress, подразделением Forbes Russia. В рамках других сессий Валерий Безлюдный (барбершоп BRITVA) рассказал о коллаборациях с хоккейным и футбольным клубами, Радмир Габдуллин отметил успехи Федерации водных видов спорта на международной арене, олимпийские чемпионы Александр Легков и Алексей Ягудин поделились личными историями вовлечённости в благотворительные и инклюзивные инициативы. Ольга Орешникова (FCongress) провела заключительный Public Talk с Дэном Мильштейном (агент НХЛ, основатель агентства Gold Star), который поделился своей историей успеха от иммигранта до руководителя международной компании.

Форум стал важной площадкой для обмена опытом между бизнесом, спортом и медиа, подчеркнув, что устойчивое развитие отрасли возможно только в постоянном диалоге всех её участников.