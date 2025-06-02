Адвокат Сафонова: Матвей погасил весь долг по алиментам

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов погасил все долги по алиментам, составляющие более 66 миллионов рублей, юридически уже сейчас в отношении него должны быть сняты все ограничительные меры, заявил «Матч ТВ» адвокат футболиста Андрей Крючков.

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В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов Сафонова на содержание дочери. Футболист обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу. Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении требований жалобы Сафонова. Долг Сафонова по алиментам, согласно решению суда, составлял более 66 миллионов рублей.

— Погасил ли Матвей долги по алиментам? У него не будет сложностей приехать в Россию?

— Весь долг, который приставы определили Матвею, мы закрыли. Соответственно, исполнительное производство и все обеспечительные меры, принятые в отношении Матвея по задолженности, должны быть отменены.

— В какие сроки должна произойти отмена этих мер?

— Бумажная волокита, возможно, будет, потому что деньги поступили на счет в пятницу. Ждем от приставов все постановления о снятии ограничительных мер в отношении Матвея.

— Как только это произойдет, Сафонов сможет приехать в Россию? Как он отреагировал на завершение истории?

— Юридически уже сейчас в отношении Матвея должны быть сняты все ограничительные меры, потому что долг погашен в полном объеме. Мы считаем, что Анастасия устроила хайп на том, что Матвей якобы не платит деньги. На самом деле это не так, он с самого начала платил алименты, не уклонялся. Образовавшаяся по задолженности сумма была определена исключительно из тех денежных средств, которые были выплачены Матвею в качестве зарплаты.

По‑прежнему у нас есть вопросы по квартире, которую Матвей по просьбе Анастасии оформил на дочку в счет выплаты алиментов. Ждем, когда суд поставит окончательную точку в этом вопросе.

— Общались со своим клиентом, прилетит ли он в Москву на игру сборной России?

— Пока не говорил с ним.

— Нет ли со стороны его бывшей супруги каких‑то мошеннических действий?

— Мое личное мнение такое: она устраивает хайп в отношении всего, что происходит. Это рядовая ситуация. Обращу ваше внимание, что недавно в Санкт‑Петербурге прошел юридический форум, где судья Верховного суда подняла вопрос о значительных алиментах, выплачиваемых в пользу несовершеннолетних. Сейчас будет формироваться практика по этому вопросу.

Мы писали в адрес Анастасии запросы о предоставлении сведений, куда же тратятся алименты. Однако их никто нам не предоставляет. Сторона Анастасии говорит, что законом не предусмотрена отчетность по алиментам, и это действительно так. Но по запросу родителя, если будет установлена трата алиментов не на ребенка, может быть поставлен вопрос о том, куда тратятся деньги.

Изначально, даже при рассмотрении вопроса об обжаловании алиментов в городском суде, Анастасия сама говорила, что готова 70% перечислять на счет ребенка, а 30% оставлять на текущие расходы. Сейчас она от этих слов отказывается. И тут вопрос только к Анастасии: куда тратятся деньги, поступившие от алиментов, выплаченных на ребенка.

— История с выплатой долга окончена. Есть ли уверенность, что не последует новый иск?

— Уверенности в этом нет. Исходя из тактики, которую ведет Анастасия, она пытается заставить Матвея платить ей какие‑то деньги, потому что она считает, что получаемой на ребенка суммы недостаточно для его содержания.

— Требования по алиментам исходят из реальной зарплаты? Или она увидела в интернете новости о доходах Матвея?

— Денежной суммы, которую выплатил Матвей, более чем достаточно на содержание ребенка.

— Десятков миллионов рублей хватит до конца жизни.

— Вопрос в том, что Матвей в полном объеме обеспечивает своего ребенка. У него никогда не было мыслей либо действий, которые были бы направлены на ущемление прав дочки. В том числе у нас были судебные иски по поводу общения с ребенком. Анастасия в прессе говорит, что не препятствует встречам Матвея с дочкой, но в судах занимает совершенно противоположную позицию.

— Как ребенок воспринимает все это?

— Такой информации у меня нет. У нас есть подтверждающие документы о требованиях Матвея получить адекватный ответ, в каком объеме тратятся средства на ребенка. Но до настоящего момента таких сведений нет, — сказал Крючков «Матч ТВ».

Сафонов был включен в заявку сборной России на июньский сбор, в рамках которого национальная команда сыграет 6 июня в Москве с Нигерией и 10 июня — в Минске с Белоруссией. В понедельник сборная России провела тренировку в Новогорске без Сафонова. Тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов рассказал, что голкипер пропустит игру с белорусами, но может приехать в Москву на матч с нигерийцами.

Российский вратарь вместе с «ПСЖ» выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов.