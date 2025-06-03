Роднина усомнилась в образованности хоккеистов

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила стереотип о необразованности фигуристов. Ее слова приводит Sport24.

Она отметила, что спортсмены давно учатся дистанционно или оканчивают школы по особым программам.

«Почему-то у нас в этом контексте не говорят о хоккеистах. А что, там все блещут умом? Забрало надели и ничего не видно», — добавила Роднина.

Ранее Роднина назвала финансовые преимущества россиян перед американцами. По ее словам, жизнь в США дороже за счет медицинской страховки, страховки на машину и жилье, а также платного образования.

В октябре прошлого года гандболист венгерского «Сегеда» и сборной России Глеб Калараш оценил стереотип о тупости спортсменов. Он с ним не согласился.