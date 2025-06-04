19-летняя Валиева показала фигуру после похудения

Фигуристка Камила Валиева похвасталась постройневшей фигурой. 19-летняя спортсменка в этом году резко похудела и теперь наслаждается результатами своих усилий.

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В личном блоге Валиева опубликовала фото с отдыха. Она позировала в облегающем платье с вырезом на боку. В комментариях поклонники восхитились красотой Камилы и ее фигурой.

«Невероятная», «Богиня», «Вот это фигура», «Какая роскошная», «Как можно быть такой красивой?» - пишут пользователи Сети.

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Напомним, что Камила набрала лишний вес после скандала на Олимпийских играх. Однако в 2025 году она начала вновь следить за своей фигурой. По слухам, произошло это на фоне нового романа фигуристки с 31-летним хоккеистом Никитой Нестеровым. Предположительно, их познакомил тренер по ОФП. Однако информация об отношениях пока все еще не подтверждена.

К слову, у Валиевой не было до этого серьезных отношений. В 2022 году ее подозревали в романе с певцом Ваней Дмитриенко, но они слухи отрицали.

Ранее появились доказательства романа Камилы Валиевой и 31-летнего Никиты Нестерова.