Тренер рассказала о последствиях поддержки российских гимнастов на Украине

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о последствиях поддержки российских гимнастов на Украине. Ее слова приводит Sport24.

© Lenta.ru

«У них же сразу начинают гнобить тех, кто выражает симпатию России», — заявила Родионенко.

При этом она подчеркнула, что контакт с украинской командой остается.

Ранее украинский гимнаст Олег Верняев рассказал, что некоторые соотечественники ждут возвращения российских спортсменов на международные турниры. Спортсмен заявил, что в украинской команде есть люди, которые обнимаются с россиянами.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, однако отечественные спортсмены отказались от участия из-за необоснованных отказов в допуске.