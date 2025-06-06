Ягудин: российским фигуристам было бессмысленно подавать апелляции в CAS

Российским фигуристам, получившим отказ в участии в квалификационном турнире на Олимпиаду-2026, не было смысла подавать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Ранее ТАСС сообщил, что Международный союз конькобежцев отказал в нейтральном статусе российским парам и танцевальным дуэтам, поэтому Россия не будет представлена в указанных дисциплинах на отборочном турнире к Олимпиаде.

"Мне кажется это (подача апелляции - прим. ТАСС) абсолютно бессмысленным делом. Там же сразу написали при вынесении решения, что без права апелляции. Черным по белому. Но если можно было бы, то надо было бороться до последнего. Но я читал, что апеллировать все же нельзя. Я считаю, что во всем нужно искать положительные моменты", - рассказал Ягудин.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 17 по 21 сентября в Китае.