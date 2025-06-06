Дэвид Бэкхем станет рыцарем
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем будет удостоен рыцарского звания, сообщает The Sun.
Бэкхем будет представлен к титулу рыцаря-бакалавра. Теперь Дэвид получит право на титулование «сэр», а его жена Виктория – на титулование «леди».
Официально о награждении объявят в конце июня 2025 года.
Бекхэм большую часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды — Кубок страны. В 1999 году «МЮ» стал победителем Лиги чемпионов.
В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского «Реала», с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился покорять МЛС.
Виктория и Дэвид женаты с 1999 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь.
В 2023 году бывшая любовница Бекхэма рассказала подробности измен футболиста.