Дэвид Бэкхем станет рыцарем

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем будет удостоен рыцарского звания, сообщает The Sun.

Бэкхем будет представлен к титулу рыцаря-бакалавра. Теперь Дэвид получит право на титулование «сэр», а его жена Виктория – на титулование «леди».

Официально о награждении объявят в конце июня 2025 года.

Бекхэм большую часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды — Кубок страны. В 1999 году «МЮ» стал победителем Лиги чемпионов.

В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского «Реала», с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился покорять МЛС.

Виктория и Дэвид женаты с 1999 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь.

В 2023 году бывшая любовница Бекхэма рассказала подробности измен футболиста.