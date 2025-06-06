Роднина высказалась о политической карьере Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о политической карьере фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Sport24.

Роднина отметила, что не общалась с фигуристкой на этот счет.

«Она достаточно раскрученная личность, благодаря телевидению. Ее имя известно, его можно дальше эксплуатировать», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что у 19-летней Валиевой роман с 32-летним хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым. Пара посетила матч Кубка России.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.