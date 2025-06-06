Дегтярев высказался о перспективах восстановления ОКР

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что верит в изменение отношений с международным спортивным сообществом после вступления Кирсти Ковентри на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

— Наша миссия — доносить до всех, что увязывать со спецоперацией не надо. Следует исключительно действовать в юридическом ключе. Провели несколько закрытых встреч и ждем инаугурации Кирсти Ковентри, потому что она будет правомочна созвать исполком для восстановления и признания Олимпийского комитета [России]. Параллельно наш швейцарский адвокат, я попросил его это сделать, направляет требование юридическое, обязывающее в адрес исполкома провести это заседание.

И второе, что мы делаем на этом треке, мы идем широкими мазками — все эти письма, наш устав, перевод, юридические требования рассылаем во все национальные комитеты мира, всем членам МОК и всем членам исполкома. Не только в аппарат МОК и не только Кирсти Ковентри, потому что твердить бесконечно про то, что мы не допущены, потому что у нас какие‑то проблемы или идет спецоперация, это с их стороны сотрясание воздуха. Есть решение, все мотивирующие факторы устранены. Будьте любезны, примите решение в обратную сторону.

— То есть после инаугурации Ковентри уже что‑то должно произойти?

— Я в это верю как юрист. И в это будем верить и всё делать, чтобы это произошло.

— Но в личных беседах что говорят?

— Стыдятся своих принятых решений. К сожалению, мировое спортивное руководство загнало себя в тупик. Чтобы из этого тупика выйти, мы приняли элегантное юридическое решение. И теперь мяч на их стороне, — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».