Осужденный за убийство подруги чемпион принял участие в триатлоне

После двенадцатилетнего перерыва, связанного с трагическими событиями и судебными разбирательствами, бывший южноафриканский шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус вновь вышел на старт. Сообщается, что он принял участие в престижном триатлоне в Дурбане (ЮАР).

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Спортсмен-паралимпиец, находящийся на условно-досрочном освобождении с января 2024 года, завершил гонку с результатом 5 часов 56 минут 39 секунд, заняв 555-е место среди всех участников. В то же время он стал третьим в категории спортсменов с ограниченными возможностями. Напомним, что у мужчины протезы обеих стоп.

Оскар Писториус, получивший прозвище «Бегущий по лезвию бритвы» за свои протезы из углеродного волокна, когда-то был звездой мирового спорта. Он участвовал в Олимпийских и Паралимпийских играх, гастролировал по США и появлялся на крупных ток-шоу, вдохновляя миллионы своей историей преодоления. В 2012 году он стал первым человеком с двумя ампутированными ступнями, выступавшим на Олимпиаде в Лондоне, где вышел в полуфинал на дистанции 400 метров.

Однако его спортивная карьера резко оборвалась в феврале 2013 года, когда произошла трагедия, изменившая его жизнь навсегда. В День Святого Валентина его подруга модель Рива Стенкамп была смертельно ранена несколькими выстрелами в собственном доме в Претории. Писториус утверждал, что принял Стенкамп за грабителя, и три из четырех выстрелов попали в нее.

Бегун был признан виновным в убийстве и приговорен к 13 годам и 5 месяцам тюремного заключения. Он провел в заключении девять лет, а его освобождение по условно-досрочной мере состоялось в январе 2024 года. В течение этого времени он находился в доме своего дяди в Претории.

Адвокат Писториуса Конрад Дормхел подтвердил, что его клиент принял участие в недавно прошедшем забеге. По словам защитника, что спортсмен стремится не только к физическому восстановлению, но и к психологическому преодолению прошлого.

Сам Писториус заявил, что намерен продолжать участвовать в соревнованиях и работать над своим развитием. В будущем он планирует продолжать тренировки и участвовать в международных соревнованиях.

Многие эксперты считают, что подобные шаги помогают спортсменам не только восстановиться физически, но и психологически. Восстановление доверия к себе и окружающим — важная часть процесса реабилитации, особенно после таких тяжелых событий.