Грузинских футболистов Кварацхелию и Давиташвили ограбили во Франции

Футболистов сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и Зурико Давиташвили ограбили во Франции. Об этом сообщает Geo Team в соцсети Х.

По информации источника, у игроков были украдены драгоценности, сумки и часы. Инцидент произошел, когда футболисты отдыхали в Каннах со своими семьями. Сами спортсмены не пострадали.

Кварацхелия выступает за "Пари Сен-Жермен" и в сезоне-2024/25 стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции и обладателем кубка страны. Ранее он играл за итальянский "Наполи", российские "Рубин" и "Локомотив", тбилисское и батумское "Динамо" и "Рустави".

Давиташвили выступает за "Сент-Этьен". В чемпионате России он играл за казанский "Рубин", волгоградский "Ротор" и тульский "Арсенал".