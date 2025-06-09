Болельщик разбился насмерть на стадионе во время финала Лиги наций

Один из фанатов погиб после падения со второго яруса стадиона во время финального матча Лиги наций по футболу между сборными Испании и Португалии, сообщает Agence France-Presse (AFP).

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По информации агентства, трагедия произошла в дополнительное время игры. Несмотря на оперативные действия служб экстренной помощи, реанимировать болельщика не удалось. Ведется расследование обстоятельств падения мужчины.

Трагичные случаи происходят и с самими игроками. В феврале два украинских баскетболиста немецкого клуба «Джайантс Дюссельдорф» Владимир Ермаков и Артем Козаченко скончались после жестокого нападения в Оберхаузене. Отец Козаченко рассказал, что конфликт возник на почве того, что подростки узнали о национальности спортсменов.

Незадолго до этого еще один инцидент произошел с другим украинским футболистом. Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк передал защитника Михаила Шершня сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ») из-за того, что спортсмен отказался продлевать контракт с клубом.

А в начале апреля 17-летний украинский футболист Александр Шворак, по неподтвержденной информации, был убит в Германии.