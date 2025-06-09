Путин примет с докладом министра спорта Дегтярева

Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 июня, примет с докладом министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева, сообщил пресс‑секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Путин работает в Кремле. С докладом у главы государства сегодня будет Михаил Дегтярев, министр спорта. Тема, которой президент традиционно уделяет большое внимание, много аспектов этой темы, обо всем этом министр сегодня будет президенту докладывать, — приводит слова Пескова РИА Новости Спорт.