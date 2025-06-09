«Если бы занимался спортом сегодня, вряд ли стал бы мастером спорта по дзюдо». Путин – о взносах в детских секциях
Путин недоволен высокими взносами в детском спорте.
Об этом президент России сообщил на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым.
«Мы все перекладываем на себя, на себя примеряем. Сегодня я, наверное, если бы занимался спортом, вряд ли смог бы выполнить мастера спорта Советского Союза по самбо и второй раз мастера спорта Советского Союза по дзюдо. У моей семьи не было денег для того, чтобы платить за каждый шаг начинающего спортсмена. Просто невозможно было бы. Ну что же мы сделали в этой сфере сегодня? Сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы не расходиться на эту тему, но нужно обеспечить эту социальную справедливость для всех российских семей», – рассказал президент России.