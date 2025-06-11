На чемпионате России произошла стрельба

На чемпионате России по хоккею на траве произошла стрельба, передает Ural Mash.

Инцидент произошел в Екатеринбурге. Предварительно, возле «Динамо» кто-то стрелял из пневматики по птицам и попал в оператора на вышке. Зрители спрятались под трибунами. На месте находится Росгвардия.

18 февраля 2025 года матч российского теннисиста Ивана Денисова на турнире серии «Челленджер» в Конго был прерван из-за стрельбы рядом с кортом.

После автоматной стрельбы вооруженные люди активировали дымовые шашки, после чего на место прибыла бронемашина. Игроки и арбитр матча на время укрылись в подтрибунном помещении, после чего игра была возобновлена.

Матч завершился поражением Денисова со счетом 1:6, 3:6.

Позже эту стрельбу назвали плановой.

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По словам представителей Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), рядом с кортом прямо во время игры прошли плановые полицейские учения.