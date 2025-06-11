Губерниев отреагировал на допуск российских гимнастов на международные старты

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что российские гимнасты будут принимать участие в международных стартах.

© Чемпионат.com

«У взрослых поклонников гимнастики радость и счастье — наши будут выступать! А самое главное, чтобы глаза горели у детей, у юных поклонников, потому что у них должны быть ориентиры — спортсмены должны выступать. Есть такая профессия — родину защищать на спортивных аренах. Вот пусть поедут, а мы будет за них болеть всячески, переживать и поддерживать. А флаг и гимн вернём. Гимнасты — молодцы. А коллективные письма — так себе история», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов рассказал, что некоторые российские гимнасты, судьи и другие специалисты получили нейтральный статус и будут принимать участие в международных турнирах.