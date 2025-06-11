МОК поблагодарил международные федерации за допуск россиян

МОК благодарен международным федерациям за допуск нейтральных атлетов.

Об этом заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал допускать представителей России и Беларуси к соревнованиям – в нейтральном статусе и со строгими ограничениями. Тем не менее, далеко не все федерации начали допускать спортсменов.