Бах рассказал о своем будущем после ухода из МОК

Томас Бах после ухода с поста главы Международного олимпийского комитета (МОК) намерен стать простым спортивным болельщиком. Об этом он рассказал, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций.

Бах оставит пост президента МОК 23 июня, его займет представительница Зимбабве Кирсти Ковентри, которая победила на выборах в марте.

"Если вы не забудете меня через несколько минут после того, как я покину эту команду, возможно, у меня будет возможность увидеть еще несколько соревнований ваших федераций. Я буду скромным болельщиком, который просто будет наслаждаться спортом, будет рядом со спортсменами и будет наслаждаться тем, как процветают олимпийское движение и международные федерации", - сказал Бах.

"Спасибо вам всем от всего сердца за это великолепное время", - добавил он.

Бах был избран главой МОК 12 лет назад, за время его руководства российский спорт неоднократно подвергался санкциям. В сентябре 2023 года МОК бессрочно отстранил Олимпийский комитет России.