Бах заявил, что после ухода из МОК он станет "скромным болельщиком"

ТАССиещё 1

Томас Бах после ухода с поста главы Международного олимпийского комитета (МОК) намерен стать простым спортивным болельщиком. Об этом он рассказал, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций.

Бах рассказал о своем будущем после ухода из МОК
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Бах оставит пост президента МОК 23 июня, его займет представительница Зимбабве Кирсти Ковентри, которая победила на выборах в марте.

"Если вы не забудете меня через несколько минут после того, как я покину эту команду, возможно, у меня будет возможность увидеть еще несколько соревнований ваших федераций. Я буду скромным болельщиком, который просто будет наслаждаться спортом, будет рядом со спортсменами и будет наслаждаться тем, как процветают олимпийское движение и международные федерации", - сказал Бах.
"Спасибо вам всем от всего сердца за это великолепное время", - добавил он.

Бах был избран главой МОК 12 лет назад, за время его руководства российский спорт неоднократно подвергался санкциям. В сентябре 2023 года МОК бессрочно отстранил Олимпийский комитет России.