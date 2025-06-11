Глава WADA призвал США отменить «Олимпиаду на стероидах»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал США отменить Enhanced Games («Олимпиаду на стероидах»). Его слова передает РИА Новости.

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По мнению Баньки, данные соревнования являются угрозой для глобального антидопингового сообщества.

«Эта инициатива пытается нормализовать использование потенциально опасных препаратов в спорте. Она угрожает проделанной годами работе по защите атлетов, публичному здравоохранению и этике спорта», — заявил он.

Глава WADA подчеркнул, что участники турнира не будут приветствоваться в легитимном спортивном сообществе.

«В преддверии Олимпийских игр в Лос-Анджелесе мы не можем позволить затмить праздник спорта этой циничной акцией. WADA призывает власти США не допустить проведения "Игр на стероидах", в интересах всех атлетов и чистоты спорта этот проект должен быть остановлен», — заключил Банька.

«Олимпиаду на стероидах» решил провести американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. На турнире, который запланирован на май 2026 года, атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.

Организаторы пригласили российских спортсменов принять участие в турнире. Международный олимпийский комитет (МОК) выступил против проведения соревнований.