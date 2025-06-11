Журова оценила идею «Олимпиады на стероидах»

Светлана Журова считает плохой тенденцией проведение «Олимпиады на стероидах».

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В мае 2026 года в Лас-Вегасе пройдут Enhanced Games («Расширенные игры»), где не будет допинг-контроля. В СМИ соревнования неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».