Reuters: Харви Вайнштейн повторно признан виновным в изнасиловании

Суд Нью-Йорка завершил повторное рассмотрение дела об изнасилованиях в отношении бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна и вновь признал его виновным. Об этом сообщает агентство Reuters. В феврале 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в двух эпизодах: в изнасиловании в 2013 году, а также в принуждении к интимной близости в 2006 году. В апреле прошлого года суд отменил приговор из-за допущенных во время судебного процесса нарушений. Сегодня же присяжные вынесли вердикт по эпизоду 2006 года. Как сообщает агентство, решение по виновности Вайнштейна по указанным обвинениям будет будет принято 12 июня. Сам продюсер находится в тюрьме, поскольку в феврале 2023 года его приговорили еще к 16 годам заключения по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса. Имя предполагаемой жертвы неизвестно. В феврале текущего года стало известно, что Харви Вайнштейн подал в суд на своего брата Боба и еще одного руководителя The Weinstein Company Дэвида Глассера. Продюсер обвинил бывших партнеров в мошенничестве и утверждал, что брат якобы заставил его взять на себя ответственность за кредит в $45 млн для спасения студии Вайнштейнов после банкротства, однако якобы деньги присвоили Глассер и Боб Вайнштейн.