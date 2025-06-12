В Дубае арестовали бывшего футболиста "Спартака" Промеса

Полиция Дубая арестовала бывшего футболиста московского "Спартака" нидерландца Квинси Промеса. Об этом сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на адвоката игрока Джема Полата.

Отмечается, что адвокат Промеса подтвердил новость об аресте игрока, но отказался от дальнейших комментариев. По информации источника, арест произошел в доме Промеса в четверг. Футболист был переведен в следственный изолятор. Если арест связан с запросом об экстрадиции, Промес под надзором Королевской военной полиции будет доставлен в Нидерланды, где ему придется отбывать наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы.

10 июня апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство защиты бывшего футболиста "Спартака" о приостановке действия решения о его аресте. Защита настаивала на том, чтобы Промес мог вернуться в Нидерланды и участвовать в разбирательстве, находясь на свободе. Адвокат спортсмена заявил, что его подзащитный готов соблюдать любые условия, включая регулярные явки в полицию, и отметил, что у Промеса остается всего несколько лет до завершения профессиональной карьеры, что, по мнению защиты, следует учитывать. Однако суд отверг эти аргументы, указав, что "не установлено, где конкретно Промес намерен продолжать карьеру, что делает невозможным надлежащий контроль".

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным в нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5, по второму - к 6 годам тюрьмы. Футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали постановление в апелляционном суде.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля 2024 года. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая требует его выдачи. Позднее появилась информация о том, что спортсмен был отпущен на свободу, он начал выступать за местный клуб "Юнайтед" и стал резидентом ОАЭ.

Промесу 33 года, он выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе московской команды он стал чемпионом России, а также выиграл кубок и суперкубок страны.