Тихонов оценил нежелание министра называть дворец спорта в честь Загитовой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил нежелание министра спорта Татарстана Владимира Леонова называть дворец спорта именем олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тихонов счел позицию министра неправильной.

«Пусть кто-то еще станет олимпийским чемпионом по фигурному катанию в Татарстане, это в других регионах России их много. Стадион же будет не для легкой атлетики, а для фигурного катания. Я уверен, что Загитова достойна, чтобы ее именем назвали этот центр», — заявил он.

Ранее Леонов отказался называть школу фигурного катания именем Загитовой.

«Давайте говорить откровенно, девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор», — объяснил он.

Изначально власти Татарстана отказали Загитовой в строительстве собственной школы из-за дороговизны проекта. Позднее руководство согласовало строительство после снижения стоимости объекта.