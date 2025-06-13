Каррера об аресте Промеса: если он виновен, то будет правильно ответить за это

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал арест экс-игрока красно-белых Квинси Промеса и заявил, что ему необходимо ответить за содеянное в случае его виновности. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Я сожалею о том, что с ним случилось и что он переживает. Посмотрим, чем все закончится. Если он виновен, то будет правильно ответить за это», — заявил он.

12 июня сообщалось, что полиция города Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме. По данным СМИ, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды.

В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор. Футболиста могут под надзором Королевской военной полиции доставить в Нидерланды, где ему придется отбывать наказание в семь с половиной лет.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.