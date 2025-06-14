Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм посвящен в рыцари, передает Sky Sports.

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Бекхэм удостоен рыцарского звания за свою карьеру футболиста и благотворительную деятельность.

Бекхэм большую часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды — Кубок страны. В 1999 году «МЮ» стал победителем Лиги чемпионов.

В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского «Реала», с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился покорять МЛС.

Виктория и Дэвид женаты с 1999 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь.

В 2023 году бывшая любовница Бекхэма рассказала подробности измен футболиста.