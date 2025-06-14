Губерниев о Гашеке: мы не можем помочь, мы не психиатры

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о чешском хоккейном вратаре Доминике Гашеке, который раскритиковал госсекретаря США Марко Рубио за то, что он от имени американских граждан поздравил россиян с Днем России, передает «ВсеПроСпорт».

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«Скоро Доминик Гашек осудит Зевса и скажет, что тот не имеет права быть олимпийским богом. Не хочу комментировать человека, который тяжело болен. мы не можем помочь, мы не психиатры», — сказал Губерниев.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.