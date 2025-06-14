«Макларен» опроверг информацию о заездах Трампа в болиде «Ф-1»

Трамп не сядет за руль машины «Формулы-1», заявили в «Макларене».

В «Макларене» отреагировали на сообщения со ссылкой на французский Canal+: утверждалось, что Дональд Трамп проведет заезды в Остине на следующей неделе за рулем британской машины «Формулы-1».

Команда опровергла слухи. Президент США «не будет пилотировать наш болид», сообщил представитель «Макларена».

В прошлом году политик посетил боксы коллектива из Уокинга на Гран-при Майами. Тогда Ландо Норрис одержал свою первую победу в карьере. По словам пилота, Трамп назвал себя талисманом Ландо.