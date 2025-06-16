Российский спортсмен погиб во время горного забега в Домбае

Спортсмен погиб во время соревнования по трейлраннингу в Карачаево‑Черкесии, сообщает пресс‑служба МЧС региона.

— Поисковые работы и операция по спуску погибшего спортсмена в Алибекском ущелье завершены. Эвакуация проводилась в сложных условиях высокогорья, в том числе и в темное время суток. Для проведения работ привлекались спасатели МЧС России в составе 16 человек, 3 единиц техники. Кроме того, были задействованы сотрудники пограничного управления ФСБ России по Карачаево‑Черкесской Республике, — говорится в заявлении.

Также следственное управление СК по Карачаево‑Черкесии совместно с криминалистами проводит мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Пресс‑служба соревнований выразила соболезнования семье погибшего спортсмена.