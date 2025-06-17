Госдума приняла законопроект о создании Российского спортивного фонда

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о создании Российского спортивного фонда с целью создания условий для развития детско‑юношеского и массового спорта, сообщает пресс‑служба партии «Единая Россия».

— Это комплексный подход к решению задач по развитию детско‑юношеского массового спорта, содействие и поддержка спортивных школ, всех субъектов физической культуры, в частности олимпийского, паралимпийского комитетов, — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Кроме того, по его словам, будет более эффективно организовано международное соревнование нового открытого формата и реализован план по современной спортивной инфраструктуре.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать фонд по поддержке спорта, который будет существовать за счет целевых отчислений от азартных игр.