Отец чемпиона ОИ оправдан в деле по нападению на сына

Норвежский тренер Гьерт Ингебригтсен оправдан по всем пунктам обвинений в деле по нападению на своего сына двукратного олимпийского чемпиона по бегу Якоба Ингебригтсена, сообщает SVT.

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24-летний Якоб Ингебригтсен подал в суд на своего отца за насилие над ним и его братом в течение десяти лет. Ингебригтсену-старшему грозило до шести лет заключения.

– Гьерт Ингебригтсен оправдан, поскольку суд нашел обоснованные сомнения относительно обвинений прокурора. Суд не нашёл достаточных доказательств того, что действия Гьерта Ингебригтсена можно считать насилием, — приводит SVT слова адвокатов отца семьи ДжонА КристианА ЭлденА и Хайди Рейсванг.

Однако отмечается, что Гьерт Ингебригтсен получил условный срок за преступление против своей дочери. Он также должен выплатить ей 10 тысяч норвежских крон в качестве компенсации ущерба. Инцидент произошёл в январе 2022 года, когда он предположительно ударил её мокрым полотенцем.

Сам Гьерт Ингебригтсен отрицал преступление против своих сыновей на протяжении всего судебного разбирательства, но признался в инциденте с дочерью.