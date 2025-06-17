Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю раскрыл опасность «Олимпиады на стероидах». Об этом сообщает ТАСС.

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Бывший спортсмен отметил, что из-за стероидов в любую секунду могут начаться проблемы со здоровьем.

«В этом их проблема. Я в течение всей своей жизни и карьеры мог пройти проверку на допинг в любую секунду, и я всегда был чистый», — добавил Цзю.

В мае на «Олимпиаду на стероидах» пригласили российских спортсменов. Организаторы отметили, что разрешат им демонстрировать национальную принадлежность.

Инициатором проведения «Олимпиады на стероидах» является американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов. Соревнования запланированы на май 2026 года.