Костя Цзю раскрыл опасность «Олимпиады на стероидах»

Lenta.ru

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю раскрыл опасность «Олимпиады на стероидах». Об этом сообщает ТАСС.

Костя Цзю раскрыл опасность «Олимпиады на стероидах»
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Бывший спортсмен отметил, что из-за стероидов в любую секунду могут начаться проблемы со здоровьем.

«В этом их проблема. Я в течение всей своей жизни и карьеры мог пройти проверку на допинг в любую секунду, и я всегда был чистый», — добавил Цзю.

В мае на «Олимпиаду на стероидах» пригласили российских спортсменов. Организаторы отметили, что разрешат им демонстрировать национальную принадлежность.

Инициатором проведения «Олимпиады на стероидах» является американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов. Соревнования запланированы на май 2026 года.