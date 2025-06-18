Депутат Даванков призвал министра спорта отменить Fan ID для детей до 14 лет

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В России необходимо отменить Fan ID для детей в возрасте до 14 лет. Введение карты болельщика негативно повлияло на посещаемость футбольных матчей, а необходимость получать документ даже на детей создала бюрократическую нагрузку на семьи. Об этом в обращении к главе Минспорта РФ Михаилу Дегтяреву заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает 360.ru со ссылкой на документ.

В Госдуме призвали частично отменить Fan ID
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Сегодня россиянам приходится обязательно посещать МФЦ для оформления Fan ID на детей при наличии учетки на «Госуслугах», на фоне чего интерес к посещению матчей снижается, подчеркнул депутат. Он призвал Минспорта совместно с Минцифры рассмотреть вариант отмены Fan ID для детей до 14 лет, подчеркнув, что это поможет гражданам.

Напомним, в марте Даванков сообщал, что в Госдуме собираются отменить Fan ID «с помощью лазейки в законе». По его словам, соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение в парламент до конца весенней сессии. Депутат назвал Fan ID, без которого сегодня нельзя посетить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и финальный поединок Кубка России по футболу, «несусветной глупостью, которую нужно просто взять и отменить».